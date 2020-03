Liguria. In questi giorni di esplosione dell’emergenza coronavirus con un aumento dei contagi e della paura di molti cittadini è caos per il 112, il Numero Unico delle Emergenze, con i telefoni in tilt per il gran numero di chiamate.

Così ecco l’appello arrivato questa mattina, con la richiesta di non intasare di chiamate per informazioni non necessarie e superflue.

... » Leggi tutto