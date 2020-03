Coronavirus, ospedali in crisi: ecco come verrà scelto chi curare in caso la situazione peggiori

Regione. “Aperta dal Governo la caccia di selezione all’uomo”. Firmato dall’ex sindaco di Giustenice Ivano Rozzi, che ha voluto commentare così la possibilità (quantomai concreta) di “selezione” in caso di aumento esponenziale dei casi di contagio da Covid-19, con conseguente crisi (in termini di risorse) per il sistema sanitario nazionale.

“Salvare i più giovani ha una sua logica. Certamente che chi ha lavorato una vita, pagando INPS ecc.. oggi dovrebbe vedersi restituito in qualche misura l’impegno. E invece? Probabilmente no! Ma anche se la vita è nostra, non sono nostre le ragioni della vita. Queste sono state fatte, come in natura spesso accade, perchè i più forti vadano avanti. E allora con tutta probabilità dopo questa drammatica fase cambierà tutto. Non è escluso che lo faccia in meglio”, il pensiero forte dell’ex primo cittadino.

