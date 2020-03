Coronavirus, vertice in Prefettura con il turismo savonese: “Alberghi a rischio chiusura”

Savona. Un vertice alla presenza di tutte le associazioni e categorie turistiche: è quello che si è svolto oggi pomeriggio in Prefettura a Savona sull’emergenza coronavirus, con al centro l’applicazione delle direttive nazionali e regionali sulle misure sanitarie e preventive da mettere in atto, oltre che per l’azione di controllo sulle persone arrivate nel savonese dalla zona rossa.

Dunque in primis la salute dei cittadini, con albergatori e imprenditori del turismo pronti a fare la loro parte per contenere i contagi e fermare la diffusione dell’epidemia: massima collaborazione e disponibilità sui controlli scattati già dalle 14 di oggi per segnalare turisti, ospiti o proprietari di seconde case che sono arrivati dalle aree a rischio.

... » Leggi tutto