Coronavirus, zona rossa estesa a tutta Italia: ora è coprifuoco anche nel savonese

Roma. “Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più zona uno e zona due, ma un’Italia zona protetta. Saranno da evitare gli spostamenti salvo tre ragioni: comprovate questioni di lavoro, casi di necessità e motivi di salute”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte annunciando la firma di un nuovo decreto ancora più stringente.

Anche a Genova e in Liguria, dunque, sarà vietato uscire di casa se non per ragioni di lavoro o assoluta necessità. Il decreto entra in vigore domani mattina, 10 marzo. Vale sempre il meccanismo dell’autocertificazione

