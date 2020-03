Fuga dei turisti in Liguria per il coronavirus: in due ore 4 mila segnalazioni per autodenunciarsi

Regione. Sono quasi 4mila i turisti del nord Italia in vacanza in Liguria che si sono autosegnalati alla Regione Liguria. Il dato è stato registrato in sole due ore dall’entrata in vigore dell’ordinanza che impone misure restrittive a chi dal 24 febbraio in poi è arrivato dalle zone rosse individuate dal decreto. A comunicarlo è il presidente della Regione Giovanni Toti durante l’aggiornamento quotidiano sull’emergenza coronavirus.

“Dalle 14 – ha riferito il governatore – sono arrivate 3.400 mail e 500 chiamate. Questo ci dà i volumi delle persone presenti, e parliamo solo delle prime due ore. Non parliamo ovviamente di persone che sono qui per motivi di lavoro, che non devono segnalarsi. Sono nostri fratelli che vogliono godersi le bellezze della Liguria, ma devono stare a casa per limitare il contagio”.

