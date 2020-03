La cima, il piatto (nato) povero diventato un simbolo della gastronomia ligure

L’abbiamo già detto, la cucina ligure è una cucina ipocrita, il magro, il quaresimale, si inganna con il trionfo del pesce (il cappon magro, già trattato nelle scorse settimane, ne è un esempio), il riciclo, gli “avanzi”, lo si nasconde in una apparente ricchezza.

Nei ricettari la cima è considerata un piatto di carne, ma in effetti la carne è solo una sottile velatura, il “grosso”, la “ciccia” è fatta di frattaglie e verdure (e più ci si allontana da Genova, la Superba, anche le frattaglie diminuiscono…). Un piatto diventato simbolo gastronomico della Liguria, ma nato povero. In pratica una lunga striscia sottile di pancia di vitello, cucita per ospitare animelle, cervella, testicoli, poppe, uova, piselli, parmigiano e l’ingrediente magico, “a persa”, la maggiorana. Facile? A dirsi si, a farsi un po’ meno.

