La richiesta del Coni: stop alle competizioni sportive fino al 3 aprile

Si è svolta oggi pomeriggio al Foro Italico di Roma una riunione, indetta dal presidente del Coni Giovanni Malagò e alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Federazioni degli Sport di Squadra, unitamente al segretario generale Carlo Mornati.

Dopo aver ascoltato le opinioni di tutti gli intervenuti (alcuni in presenza, altri via Skype), il presidente Malagò ha pubblicamente ringraziato i presidenti federali e le Federazioni per la grande coesione e l’apprezzata unità di intenti manifestate in un’occasione così delicata per il Paese e in particolare per il mondo dello sport che non ha precedenti nella storia.

