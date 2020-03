“Metro di distanza” e rimedi geniali: il coccodrillo “anti coronavirus” occupa il bancone del bar

Noli. Vietato servire clienti al banco. Una direttiva semplice in teoria, difficile da far rispettare nella pratica. Tanto che molti bar, soprattutto quelli in cui il servizio al tavolo è oggettivamente complicato per le ridotte dimensioni del locale, sono da giorni sul “chi va là” per i controlli in arrivo. Nel savonese già diversi “falsi allarmi”, ma da questa settimana si farà sul serio: e per chi trasgredisce la violazione penale prevede fino a tre mesi di reclusione e 206 euro di ammenda.

E allora, per evitare rischi, c’è chi fa di necessità virtù. Come evitare che la gente si accalchi comunque al bancone, mettendo nei guai il gestore? Facendo occupare il banco da qualcuno che tenga alla larga gli altri clienti. Qualcuno in grado di “intimorire”. Chi meglio di un… coccodrillo?

