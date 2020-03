Ora è ufficiale: venticinque giorni senza sport, tutto fermo fino al 3 aprile

Le partite di calcio andate in scena questa sera, tra Chievo e Cosenza per la Serie B e tra Catanzaro e Bari per la Serie C, sono state le ultime prima di un lungo stop, che avrà la durata di 25 giorni.

Nel pomeriggio odierno il Coni, con una disposizione, aveva anticipato la sospensione di tutte le manifestazioni sportive fino al 3 aprile, in attesa del Decreto Ministeriale. In serata è arrivata la conferma da parte del Governo.

