Ordinanza regionale per il contenimento del coronavirus, al via i controlli della polizia locale di Loano

Loano. Questa mattina gli uomini della polizia locale di Loano, coordinati dal comandante Gianluigi Soro, hanno effettuato accertamenti volti a verificare il rispetto di quanto previsto dall’ordinanza regionale dal titolo “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” emessa ieri, domenica 8 marzo, dal governatore della Liguria Giovanni Toti.

Sul fronte delle auto-segnalazioni da parte dei cittadini provenienti dalle cosiddette “zone rosse” e presenti nella nostra regione, gli agenti hanno fornito supporto ad una donna, residente in provincia di Sondrio, intenzionata a far ritorno nella propria città di origine. Dopo averle fatto compilare il modulo di auto-segnalazione, gli operatori del comando loanese si sono messi in contatto con i loro colleghi lombardi per attivare le procedure del caso.

... » Leggi tutto