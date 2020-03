Albenga, le disposizioni aggiornate di uffici comunali, mobilità e attività commerciali

Albenga. Questa mattina si è tenuta una riunione del Coc di Albenga per cercate di interpretare al meglio il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62.

In occasione, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis afferma che “questo è un momento difficile, che sta interessando tutto il Paese. La comunità ha bisogno di aiuto e ognuno di noi deve dare il suo contributo, in base alle proprie possibilità, per il bene comune”.

