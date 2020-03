Coronavirus, 25 persone ricoverate al San Martino di Genova

Genova. Sono venticinque le persone risultate positive al Covid-19 e ricoverate al San Martino di Genova: 17 si trovano nel reparto Malattie Infettive, mentre 8 pazienti sono in Rianimazione.

Grazie all’implementazione dei posti letto voluta da Alisa e dalla Regione Liguria, in giornata i posti in Terapia Intensiva dedicati al coronavirus passano da 8 a 28, mentre altri 20 letti si trovano all’M3 Monoblocco dell’istituto.

Dopo i due pazienti dimessi ieri, oggi ne è stato dimesso un terzo. Al momento sono in totale 35 i pazienti transitati fino ad oggi al San Martino. Anche la cosiddetta “pazienze 0″ della Liguria, una donna di 79 anni di Castiglione d’Adda, domani sarà sottoposta a nuovo test in previsione della potenziale dimissione.

... » Leggi tutto