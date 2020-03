Coronavirus, al Gaslini sospensione delle prestazioni sanitarie non urgenti

Liguria. La direzione sanitaria del Gaslini di Genova comunica che a seguito del DPCM 8 marzo 2020 e delle disposizioni regionali fino ad oggi emanate, l’Istituto mantiene la completa accessibilità per tutte le prestazioni sanitarie da erogarsi in condizioni di “emergenza-urgenza” e per tutte le prestazioni definibili come “indifferibili”, per tutti i pazienti provenienti da tutto il territorio nazionale.

Le prestazioni indifferibili sono:

