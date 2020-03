Coronavirus, annullata la Processione del Venerdì Santo a Savona: “Appuntamento al 2021”

Savona. Il Priorato Generale delle Confraternite di Savona Centro comunica di dover annullare la Processione del Venerdì Santo.

“Con anticipo rispetto a eventuali e auspicabilmente meno rigide disposizioni impartite dall’Autorità di Governo per il mese di aprile, il senso di responsabilità di noi organizzatori ci induce a prendere questa sofferta, ma consapevole decisione – spiegano dal Priorato -. Nell’attuale situazione di emergenza nazionale e non solo, nonostante l’organizzazione fosse avviata da mesi, proprio nel periodo topico delle fasi preparatorie, viene a mancare la possibilità di ritrovarsi per riunioni, prove e quant’altro. La dimensione della manifestazione ci impone una grande prudenza”.

... » Leggi tutto