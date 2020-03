Liguria. Sono 132 i casi positivi di coronavirus in Liguria, 31 in più rispetto a ieri. Emerge dal bollettino diffuso dalla Regione. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 87 mentre 45 sono in isolamento al proprio domicilio.

Tra questi 87: 24 provengono dall’Asl 2 savonese, 13 dall’Asl 1, 21 dal San Martino, 7 dall’Evangelico, 8 dal Galliera, 1 dall’Asl 4, 13 dall’Asl 5.

