Coronavirus, il Pd: “Disponibili a collaborazione istituzionale: chiediamo condivisione e trasparenza”

Regione. “Nell’incontro odierno con il presidente Giovanni Toti, gli assessori più coinvolti nell’emergenza COVID-19 e l’UPI (Ufficio Presidenza Integrato) abbiamo dato la nostra disponibilità a una seria collaborazione istituzionale nell’emergenza. Abbiamo chiesto che si individui un metodo che garantisca informazione, condivisione e trasparenza, in una logica di responsabilità e in nome dell’interesse generale”. Ad affermarlo sono i consiglieri del gruppo Pd in Regione Liguria.

“In quest’ottica abbiamo chiesto di visionare i piani di emergenza sanitaria e protezione civile che sono stati messi in atto, per poter formulare le nostre valutazioni. Abbiamo messo in evidenza alcuni elementi critici su cui agire con la massima urgenza. Tra questi la carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI). Chiediamo che la fornitura di mascherine e altri DPI in arrivo vada a colmare le carenze diffuse in tutto il comparto sanità, tenendo conto prioritariamente di quei soggetti che svolgono la propria attività in prima linea e sono maggiormente esposti al contagio, come i medici di continuità assistenziale, i medici di medicina generale e delle strutture residenziali”.

