Coronavirus, scattato il coprifuoco: bar chiusi ma gli imperiesi rinunciano (volentieri) al rito dell’aperitivo

Imperia. Ore 18 scatta il coprifuoco, lo prevede il decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte: bar e pubblici esercizi devono abbassare le serrande mentre ristoranti e pizzerie che effettuano servizio di asporto su prenotazione telefonica) possono rimanere aperti.

Sono gli effetti dell’estensione a tutto il Paese della “zona rossa” decisa nella tarda serata di ieri. I locali storici e di tendenza imperiesi hanno, dunque, dovuto abbassare le serrande, senza che nessuno tra gestori e clienti, in realtà si sia lamentato. È avvenuto nel centro di Oneglia, in calata Cuneo dove ci sono anche molti ristoranti, in via Cascione a Porto Maurizio, alla Marina.

