Coronavirus, sindaco Giuffra: «Ecco le decisioni assunte per Riva Ligure»

Riva Ligure. Nuove misure per contenere la diffusione del coronavirus. Le ha assunte il sindaco Giorgio Giuffra dopo essersi consultato con il comandante della Polizia Locale.

In primis informazione alla cittadinanza, con la realizzazione di un opuscolo informativo intitolato “Coronavirus: cosa fare fino al 3 aprile”, che sarà distribuito presso tutte le abitazioni.

Poi i divieti, come la sospensione di tutte le attività sportive e chiusura relativi impianti e la chiusura dei giardini Don Luigi Aichino, dei giardini di via Caravello e delle sedi sociali di tutte le associazioni, al fine di evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici od aperti al pubblico.

Rinviata, a data da destinarsi, la procedura concorsuale per l’assunzione di un istruttore amministrativo. Gli accessi agli ecomobili verranno monitorati per tracciare la provenienza degli utenti.

