Coronavirus, sospesi fino al 3 aprile i campionati organizzati dalla Ssd Calcio Liguria Csen

Genova. In base a quanto disposto dal decreto emanato dal Governo in data 8/3/2020 e in base a quanto disposto dal Coni, tutti i campionati organizzati dalla SSD Calcio Liguria Csen sono sospesi fino al giorno 3 aprile (compreso).

La disposizione del Coni è applicata ad ogni sport di ogni ordine, grado e categoria (compresa quella dei dilettanti e amatori) per far fronte all’emergenza coronavirus nel nostro Paese.

... » Leggi tutto