Cervo. La Croce d’Oro di Cervo in prima linea contro il coronavirus. «E’ iniziata per la “fase 2” della lotta al Covid-19 e siamo impegnati più che mai con uomini e mezzi per combattere questa battaglia e per garantire allo stesso tempo le attività già programmate e non differibili per gli alti pazienti che non sono certamente spariti» – afferma la Croce d’Oro di Cervo.

«E’ un onore ed un orgoglio essere qui, oggi. Essere chiamati a questo compito delicato, in un momento così importante per tutti è un premio alle nostre fatiche. A maggior ragione, qui, vogliamo dare del nostro meglio. Lavoriamo 24 ore al giorno, su più sedi ed in più postazioni avendo massima cura per la sicurezza degli operatori, dei pazienti e di tutta la popolazione.

