Emergenza coronavirus al Consiglio comunale di Albenga. Social housing per i palazzi di via Carloforte

Albenga. Ieri sera si è tenuto il Consiglio comunale di Albenga a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. La seduta, prima di iniziare, si è aperta osservando un minuto di silenzio per la scomparsa di Giovanni Bergallo, per molti anni consigliere comunale ad Albenga.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha poi fatto il punto sulla situazione di Albenga in relazione al Covid-19: “Stiamo vivendo un momento particolare. Attualmente ad Albenga non abbiamo casi positivi di Coronavirus, sebbene è verosimile che ce ne saranno come in tutta Italia dato che siamo di fronte a un’epidemia. Nella nostra città sono 15 le persone in quarantena e al momento stanno tutti bene, cosa che fa ben sperare per il futuro. Oggi però è particolarmente importante rispettare le prescrizioni e le indicazioni ministeriali per questo voglio lanciare un appello in tal senso. Siamo in una fase nella quale dobbiamo limitare la diffusione del virus per evitare il rischio di rimanere senza posti letto in ospedale e in terapia intensiva e arrivare a dover scegliere chi curare. Se ciò dovesse accadere vivrei questo momento, anche da medico, come un grande fallimento della sanità. Vorrei che tutti riflettessero su questo, anche i giovani che magari sono meno preoccupati e meno a rischi vita devono adottare tutte le cautele necessarie e attenersi alle disposizioni ministeriali per tutelare se stessi e gli altri che potrebbero essere anche i loro genitori o i loro nonni”.

