Il dianese Niccolò Bonifazio si mette in mostra alla Parigi-Nizza

Diano Marina. Il coronavirus non ferma la Paris-Nice, che ha preso il via l’8 marzo. Tra i corridori in gara vi è anche il dianese Niccolò Bonifazio.

Il ciclista di Diano Marina, che corre per la Total Direct Energie, domenica ha affrontato la prima tappa Plaisir-Plaisir di 134 km, mentre ieri ha corso da Chevreuse a Chalette-sur-Loing per 166.5 km. Nella tappa odierna, da Chalette sur Loing a La Châtre di 212,5 km, ha dato il meglio di sé rimanendo secondo fino a meno di un chilometro dal traguardo, ma alla fine è stato superato e così è giunto 28esimo.

