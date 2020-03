“Lo spettacolo più bello sarà ritrovarci…”: un messaggio dal mondo della cultura e dello spettacolo

Savona. Nel buio di questa emergenza sanitaria, con misure e provvedimenti restrittivi pesanti ma necessari, ecco apparire un primo raggio di sole… Arriva da uno dei settori più colpiti dagli effetti del coronavirus, ovvero quello della cultura, del teatro, del cinema e dello spettacolo, messo in ginocchio da questa epidemia e dalle restrizioni in vigore. Non andare al cinema, al teatro, non potersi aggregare per iniziative e manifestazioni di varia natura rappresenta un colpo durissimo, lo sappiamo, un colpo al cuore…

“Lo spettacolo più bello sarà ritrovarci…”: questo il messaggio di speranza che arriva dal Teatro Nazionale di Genova che è rimbalzato con forza in tutta la Liguria e nel savonese. Un messaggio fatto proprio anche da uno dei paesi che ha nel suo Dna assoluto il teatro e la recitazione, ovvero Borgio Verezzi, patria del festival teatrale e che solo pochi giorni fa aveva lanciato l’anteprima della prossima stagione.

