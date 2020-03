Santo Stefano al Mare, le raccomandazioni del sindaco Di Placido per l’emergenza coronavirus

Santo Stefano al Mare. Il Comune divulga le principali regole diffuse con decreto del presidente del consiglio dei ministri sul comportamento da assumere nell’emergenza Coronavirus. “Stiamo attraversando un momento storico che non conosce precedenti – commenta il sindaco Elio Di Placido – molti sono i dubbi che i cittadini si pongono e come amministrazione stiamo cercando di fornire in modo capillare le informazioni diffuse ufficialmente. E’ una situazione di emergenza che riusciremo a risolvere uniti rispettando le regole e facendo prevalere il nostro valore civico: cerchiamo di contenere la diffusione del virus rimanendo tutti a casa. Ci stiamo adoperando affinché questo messaggio raggiunga tutta la popolazione, in particolare gli anziani, che rappresentano, ora più che mai, la fascia più fragile. Proprio a loro è dedicato il numero a cui rivolgersi in caso di difficoltà: 0184-484118/19”. “Voglio divulgare ai miei concittadini – prosegue Di Placido – le risposte fornite dal Governo alle domande più comuni che i cittadini italiani si stanno ponendo da quando il nostro Paese è diventato un’unica zona rossa:

– Posso uscire di casa per una passeggiata?

Si, ma non in luoghi affollati e solo se non si crea assembramento e comunque tenendo le distanze di almeno 1 metro tra le persone, evitando comunque la formazione di gruppi.

... » Leggi tutto