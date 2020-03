Savona, il sindaco: “Indicazioni aggiornate sulle chiusure e sugli aiuti per le imprese locali”

Savona. A seguito dei decreti del presidente del consiglio dei ministri dell’8 e del 9 marzo, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio invita “la cittadinanza a comunicare con gli uffici comunali tramite e-mail o telefono, come da indirizzi e recapiti telefonici pubblicati online sul sito istituzionale, e a recarsi presso i suddetti uffici solamente per le pratiche urgenti ed indifferibili o per scadenze/adempimenti previsti dalla Legge, negli orari di apertura al pubblico, prioritariamente su appuntamento”.

Per quanto riguarda i luoghi culturali, è stata decretata la chiusura del teatro Chiabrera, dei musei civici, della biblioteca civica, delle Officine Solimano, delle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido; delle sale del Palazzo Civico per eventi aperti al pubblico già oggetto di concessione, di piscine, palestre e centri sportivi, fatta eccezione per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

... » Leggi tutto