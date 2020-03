Agriturismi, rifinanziata per 2 milioni di euro e prorogata la chiusura di sottomisura del Programma di sviluppo rurale

Genova. Rifinanziata per 2 milioni di euro e prorogata al 31 marzo 2020 la chiusura della sottomisura 6.4 del Programma di sviluppo rurale: “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai.

«Questa misura è fondamentale per il tessuto imprenditoriale degli agriturismi liguri – spiega l’assessore Mai -. Il bando prevede un contributo a fondo perduto per tutte le aziende agricole che sono già agrituristiche e per quelle che intendono avviare questa attività. Negli ultimi tre anni abbiamo già finanziato 7 milioni di euro tramite tre differenti fasce di bando, precisamente nel 2017 per 3 milioni, nel 2018 sempre per 3 milioni e nel 2019 per 1 milione. Oggi abbiamo scelto di rifinanziare la misura per altri 2 milioni di euro. Un milione verrà dedicato alla terza fascia del 2019, per la quale sono oggi in valutazione le domande, portando il totale dei contributi da 1 a 2 milioni. L’altro milione sarà dedicato alla quarta fascia attualmente aperta, che anch’essa passerà da 1 a 2 milioni di finanziamento. In questo modo portiamo il totale della sottomisura da 8 a 10 milioni di euro».

... » Leggi tutto