Coronavirus, a Toirano 18 persone in quarantena e un caso positivo

Toirano. Sono 18 le persone in quarantena per il coronavirus a Toirano. A queste si aggiunge una persona risultata positiva ai test. Lo comunica il sindaco Giuseppe De Fezza, che ha inviato a tutti i cittadini una lettera per “condividere questo momento di difficoltà e per chiedere di collaborare al fine di superarlo insieme”.

“Dall’esordio degli effetti del virus sul nostro territorio, abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale (Coc), strumento capace di garantire risposte rapide ed efficaci all’emergenza sanitaria in atto attraverso l’organizzazione dei servizi comunali, con apprezzato sacrificio dei dipendenti, sotto la regia del servizio protezione civile.Un supporto indispensabile alla funzione sanitaria-assistenza alla popolazione e garantito dalla collaborazione dei medici di base, pediatri e volontari Cri operanti sul nostro territorio. Attraverso il Coc, grazie al supporto dei volontari del gruppo intercomunale protezione civile, il comune è reperibile 24h/24h dal servizio sanitario (locale e regionale) nonché dai cittadini in cerca di informazioni, indicazioni e, non escludiamoli, sostegno e rassicurazioni”.

