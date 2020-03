Coronavirus, dal Governo 25 miliardi. Vazio (Pd): “Risorse senza precedenti per sanità, imprese, partite IVA, lavoratori e famiglie”

Liguria. Il deputato Pd Franco Vazio sarà “uno dei 350 deputati a sostenere il via libera del Parlamento allo scostamento del deficit e quindi allo stanziamento di 25 miliardi per far fronte all’emergenza COVID-19”.

Spiega il vice presidente della commissione giustizia alla Camera dei Deputati: “Sono giorni che stiamo lavorando a questo obiettivo, cogliendo suggerimenti e stimoli da associazioni di categoria, imprese e lavoratori. Oggi verrà approvato l’atto che la Costituzione impone per autorizzare il governo ad assumere queste impegni economici eccezionali. Entro venerdì, così come confermato dal ministro Gualtieri, sarà approvato un Decreto Legge che autorizzerà e potenzierà la cassa integrazione in deroga e il fondo di integrazione salariale per l’intero territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, incluse le aziende con meno di 5 dipendenti”.

... » Leggi tutto