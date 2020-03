Coronavirus, decesso in hotel: esposto contro pompe funebri che avrebbero rifiutato trasporto

Laigueglia. Muore in hotel e risulta in seguito positiva al test per il Coronavirus. E per questo motivo alcune agenzie di pompe funebri si sarebbero rifiutate di trasportarne il corpo. Sarebbe accaduto a Laigueglia, nell’hotel Garden in quarantena per l’allarme contagio.

La donna, deceduta per arresto cardiaco, era risultata positiva al test per il Covid-19. E la squadra mobile ha ricevuto un esposto proprio a seguito del presunto rifiuto di alcune agenzie di onoranze funebri di trasportare la salma dell’anziana.

