Coronavirus, l’annuncio del premier Conte: “Chiuse le attività commerciali non essenziali”

Liguria. La chiusura delle attività commerciali di vendita al dettaglio, ad esclusione di quelle di generi tranne alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie. E’ questa la decisione assunta dal Governo italiano per fronteggiare ulteriormente la diffusione del coronavirus. Lo ha comunicato questa sera il premier Giuseppe Conte in un discorso alla nazione.

“Siamo consapevoli che in un paese grande, moderno e complesso come è l’Italia bisogna procedere gradualmente, perchè tutti possano comprendere il difficile momento e predisporsi per il cambiamento. Ora è necessario fare un passo in più, quello più importante: l’Italia resterà una nazione protetta, ma ora è necessario disporre la chiusura di queste attività”.

