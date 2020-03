Coronavirus, l’annuncio del premier Conte: «Chiuse tutte le attività commerciali»

Roma. «Ho fatto un patto con la mia coscienza: al primo posto c’è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di cambiare le vostre abitudini. Ero consapevole che fosse solo il primo passo. Ora è il momento di compiere un passo in più. Disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezione dei negozi di generi alimentari, prima necessità, farmacie e parafarmacie».

Dopo due giorni dall’annuncio delle restrizioni estese in tutta Italia per arginare l’emergenza coronavirus, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato stasera a parlare in diretta agli italiani: questa volta utilizzando il profilo Facebook ufficiale.

«In questo momento tutto il mondo ci guarda, e un domani ci prenderà come esempio. Siamo il primo Paese colpito in modo forte dalla pandemia, ma siamo anche quello che ha usato maggior forza».

