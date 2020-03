Coronavirus, le misure della Camera di Commercio: ecco cosa si ferma e cosa no

Imperia. A causa dell’allerta sanitaria in atto in tutta Italia e in coerenza con i DPCM 8 marzo e 9 marzo relativi agli interventi per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e preso atto delle ulteriori restrizioni estese a tutto il territorio nazionale, la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona rende noto di aver adottato le seguenti misure temporanee a far data dal giorno 11 marzo e fino al 3 aprile, con particolare riferimento ai servizi all’utenza.

Accesso agli sportelli camerali

Si invita la gentile utenza ad accedere agli sportelli esclusivamente per urgenze comprovate, e a utilizzare in via prioritaria i servizi on line, i contatti di posta elettronica di seguito specificati oppure a contattare via email l’Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@rivlig.camcom.it

