Coronavirus, Ripamonti (Lega): “Su Savona Funivie serve emendamento ad hoc”

Savona. “Presentero’ un emendamento al decreto sull’emergenza Coronavirus che riporti fedelmente il testo del DDL. 1727 sulle Funivie Savona”. A comunicarlo, in una nota, è il senatore savonese della Lega Paolo Ripamonti.

Spiega Ripamonti: “Questo atto si e’ reso necessario in quanto, alla luce dell’emergenza, non è stato possibile affrontare l’iter previsto per i disegni di legge. Non mi voglio soffermare per spirito di responsabilità, sulla circostanza che attraverso l’utilizzo dello strumento del decreto legge ad oggi la questione Funivie sarebbe risolta, garantendo cosi ai lavoratori e alle lavoratrici la giusta tranquillità ed alla tratta le risorse per la sua ricostruzione, ma mi si consenta di affermare che a volte occorre il coraggio delle azioni nel momento in cui sono necessarie”.

