Coronavirus, Toti: “Nessuno rischia di non avere cure”

Regione. “Le nostre previsioni sull’espansione del contagio sono al momento rispettate, le cosiddette curve su cui stiamo tarando il sistema sanitario regionale sono azzeccate. Questo significa che, grazie ai piani di incremento dei posti nei reparti di terapia intensiva e di media intensità, nessuno rischia di non avere le cure appropriate in caso di necessità”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto questa sera sull’emergenza coronavirus.

