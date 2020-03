Si vive per la morte?

“L’antica leggenda narra che il re Mida inseguì a lungo nella foresta il saggio Sileno, seguace di Dioniso, senza prenderlo. Quando quello gli cadde infine tra le mani, il re domandò quale fosse la cosa migliore e più desiderabile per l’uomo. Rigido e immobile, il demone tace; finchè, costretto dal re, esce da ultimo fra stridule risa in queste parole: “Stirpe miserabile e effimera, figlio del caso e della pena, perchè mi costringi a dirti ciò che per te è vantaggioso non sentire? Il meglio è per te assolutamente irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma la cosa in secondo luogo migliore per te è : morire presto.” Il passo è tratto dal saggio del giovane Nietzsche “La nascita della tragedia”. Sono evidenti i rimandi al pensiero di Anassimandro (per chi fosse interessato il pensiero del filosofo greco è alla base di due articoli di questa rubrica: La nascita del tempo del 18 VII 18; Ripensando Halloween del 31 X 18) così come sarebbe interessante indagare quanto deve alla filosofia nietzscheana la poesia di Ungaretti, mi riferisco nello specifico a “Sono una creatura” ed in particolare ai versi “La morte/ si sconta / vivendo” che, oltre alla ovvia contestualizzazione nell’epoca del primo conflitto mondiale ed alla conseguente tragedia esistenziale contingente, può suggerire un respiro ben più ampio. Perchè questa premessa? Perchè l’esperienza dell’attuale pandemia molto ha in comune con l’angosciato senso dell’esisitenza che si respira in tempo di guerra e che attraversa la coscienza tragica della filosofia di Nietzsche.

I momenti terribili, come quelli che si provano in prossimità della fine della vita che possono essere suggeriti da una grave malattia, da un terribile incidente, lascio all’esperienza individuale il seguito, suscitano spesso, in chi li vive, delle riflessioni radicali, degli interrogativi su come e quanto si è saputo vivere degnamente dell’esistenza trascorsa. Solitamente ci si scopre a rimpiangere di non aver avuto abbastanza coraggio per assaporare con assoluta intensità gli istanti fugaci di amore e passione che la vita ci ha concesso. Logica conseguenza è il proponimento: se scampo questo pericolo non mi lascerò più ingannare, guarderò profondo negli occhi la vita e non rinuncerò mai alla felicità ed alla bellezza magari per interesse o opportunismo. Insomma, progetti da esseri umani degni di quel nome, non animali protesi alla sopravvivenza, non vegetali impegnati alla proliferazione, ma esseri capaci al pensiero ed all’emozione che si interrogano sul senso profondo delle loro scelte poichè, mirabile dictu, si è umani proprio perchè si è capaci alla scelta ed alla responsabilità della stessa. E torniamo ai giorni nostri: la recente delibera del governo, non entriamo nel ginepraio della polemica politica che lasciamo ai tendenziosi mestieranti del settore, ha comunque individuato zone rosse che devono essere i confini geografici da rispettare per evitare il diffondersi del contagio: ebbene, quel meraviglioso fenomeno capace alla scelta ed alla responsabilità che dovrebbe essere ogni uomo, si è trovato nella condizione di poter e dover scegliere se rispettare l’indicazione oppure no. Che si deve pensare dell’assalto ai treni per abbandonare le zone indicate dalla mappatura governativa? ( NB: Ora che mi leggete il blocco è oramai nazionale, la riflessione si riferisce in particolare alla prima deliberazione per le aree rosse del nord )

