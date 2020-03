Coronavirus, i consiglieri Dem: “Tavolo urgente in Regione con parti sociali e forze di opposizione”

Liguria. Scioperi e proteste si sono verificati in queste ore in molte importanti aziende e unità produttive della Liguria a causa della mancata applicazione delle disposizione di profilassi indispensabili per combattere la diffusione del contagio del Coronavirus nei luoghi di lavoro.

Il problema ha provocato proteste spontanee, comunicati aziendali, sospensione del lavoro, in alcuni casi in accordo fra direzioni aziendali e RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie). A questo si aggiungono le proteste di ieri e di oggi dei lavoratori per mancate sanificazioni di mezzi e uffici a vario livello.

... » Leggi tutto