Coronavirus, il bordigotto Oliviero Troia può tornare a casa: «L’Uae Team Emirates termina la quarantena volontaria»

Bordighera. Dopo quindici giorni bloccato in hotel, il bordigotto Oliviero Troia può finalmente tornare a casa.

La permanenza, in via precauzionale, del giovane ciclista nella camera dell’albergo in cui alloggia negli Emirati Arabi Uniti, insieme al suo compagno di stanza Davide Formolo, che ha documentato, per passare il tempo, con video e storie sui social, è giunta alla fine. Gli ultimi tamponi sono risultati negativi e così ora ha il via libera definitivo per poter tornare in Europa.

