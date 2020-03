Coronavirus, Toti: “In arrivo l’onda di piena, gli effetti delle chiusure li vedremo dopo”

Regione. “Nessuno si aspetti che le chiusure portino un effetto immediato sui numeri. Gli effetti si verificheranno martedì, mercoledì della prossima settimana. Solo allora sapremo se saremo riusciti a contenere l’epidemia. È come un’onda di piena, adesso ci aspettiamo che l’acqua salga“. È l’analisi del presidente ligure Giovanni Toti nel corso del quotidiano aggiornamento sull’emergenza coronavirus nel primo giorno di chiusura estesa delle attività commerciali decisa ieri sera dal premier Giuseppe Conte.

Un’epidemia, dice Toti, “che in Liguria ci sta mettendo a dura prova ma che non sta ancora producendo effetti che ci preoccupino dal punto di vista dell’offerta ospedaliera. I numeri dei contagi disegnano una curva che finora è quella che ci aspettavamo. Ci aspettiamo un picco importante nei prossimi giorni di contagi, di pazienti e purtroppo anche di ricoveri in terapia intensiva. Quelli che vedremo sono contagi avvenuti prima dei decreti, quando non c’erano restrizioni”.

... » Leggi tutto