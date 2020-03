Decreto #iorestoacasa, Alassio si adegua: al via smart working, teleconferenze e sanificazione delle strade

Alassio. “In primis vorrei ringraziare la cittadinanza di Alassio. Recandomi in comune, leggendo sui social, ho visto come la maggior parte degli esercizi commerciali con grande senso di responsabilità e senso civico già nella giornata di ieri abbiano chiuso i propri bar, ristoranti, esercizi commerciali, uffici… Non glielo aveva chiesto nessuno e hanno voluto dare un segnale molto forte di presa di coscienza della situazione, a discapito del proprio interesse personale. Le ripercussioni economiche sulla nostra città, come su tutto il Paese saranno pesanti e voglio fin d’ora segnalare come, conclusa l’emergenza del contagio da Covid-19, saremo al fianco delle categorie per avviare iniziative presso le autorità competenti, volte tutelarne gli interessi e agevolarne la ripresa”.

Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio, commenta così le prime reazioni dopo la prima giornata nella quale l’Italia è stata definita Zona Protetta.

Ma stamani il quadro è ancora differente. Tutto il Paese, infatti, è zona rossa: “Ci siamo confrontati all’interno del Coc, con tutta l’amministrazione – aggiunge Galtieri – e stiamo predisponendo un’ulteriore Ordinanza Sindacale con la quale sospendiamo anche il mercato settimanale. Ringrazio il comandante della Polizia Municipale che con un video messaggio affidato ai social network, ha voluto rispondere ad alcuni quesiti ricorrenti e ribadire quanto quello a rimanere nelle proprie case non sia un semplice invito ma un obbligo sancito con un decreto ministeriale in virtù del quale saranno fatti controlli, richieste e controllate le previste autocertificazioni (moduloallegato) che qualora non confermate daranno adito a ripercussioni penali”.

