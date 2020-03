Bordighera, resti umani trovati in una casa. Indagano i carabinieri

Bordighera. Macabro ritrovamento all’interno di una casa a Bordighera, dove i carabinieri hanno rinvenuto quello che resta dello scheletro di un uomo all’interno degli “ex Gallinai” di via Pasteur.

A lanciare l’allarme, intorno alle 17, è stato un clochard che si era introdotto nel complesso immobiliare per cercare un rifugio per la notte. Vista la presenza delle ossa, il senza fissa dimora ha chiamato i carabinieri.

Il cadavere giaceva su un materasso all’interno di un casolare, probabilmente da mesi se non da anni. Grazie a un accurato sopralluogo, reso possibile dall’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, che hanno reso sicuro l’accesso ai carabinieri, i militari hanno trovato un documento di identità con ogni probabilità riconducibile alla vittima. I resti, dunque, apparterrebbero ad un quarantenne dell’est Europa, un clochard, conosciuto alle forze dell’ordine che lo avevano identificato in passato a Bordighera.

