Coronavirus, calano le donazioni di sangue nel savonese: “Il fabbisogno non è irrevocabile”

Provincia. “I dati registrati la scorsa settimana da Sistra (il Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali) relativi alle donazioni di sangue hanno visto in sofferenza anche la Liguria. La provincia di Savona, per ora, mantiene l’autosufficienza ma calano le donazioni di sangue in tutta Italia a causa del coronavirus”. A dichiararlo la dottoressa Viviana Panunzio, responsabile del centro trasfusionale degli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure.

“In questi giorni si stima una riduzione del 10-15% e si teme che le cose vadano a peggiorare. Molti hanno paura di recarsi nelle strutture sanitarie perché temono di essere contagiati, ma in realtà ‘il percorso della donazione è protetto e sicuro, vengono prese tutte le precauzioni anti Covid-19’ – afferma la dottoressa Panunzio – Il calo sta iniziando a provocare problemi ai pazienti cronici, che hanno bisogno di trasfusioni per sopravvivere”.

... » Leggi tutto