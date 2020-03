Coronavirus, decessi in Liguria salgono a 19: 326 casi positivi e 1.289 persone in sorveglianza attiva

Regione. Sono saliti a 19 i decessi in Liguria legati al Covid-19. Lo ha comunicato la Regione, che ha anche fornito tutti gli altri dati relativi all’emergenza Coronavirus sul territorio ligure.

Sono 326 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 65 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 170 mentre 156 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.289 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure.

