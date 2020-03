Coronavirus: orario ridotto per sportelli camerali della Camera di Commercio Riviere di Liguria

Provincia. A causa dell’allerta sanitaria in atto in tutta Italia e in coerenza con i Dpcm 8 marzo e 9 marzo 2020 relativi agli interventi per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e preso atto delle ulteriori restrizioni estese a tutto il territorio nazionale, la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona ha adottato delle misure temporanee, dal giorno 11 marzo e fino al 3 aprile, con riferimento ai servizi all’utenza (sono raccomandati il contatto via mail e l’uso dei servizi on line. Per i dettagli consultare il sito www.rivlig.camcom.gov.it

A partire dal 16 marzo (in adempimento al DPCM 11 marzo), fino al 25 marzo e comunque fino a quando non perverranno ulteriori indicazioni dalle autorità preposte, è stato approvato il nuovo orario di accesso agli sportelli al pubblico: martedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 con accesso agli sportelli camerali. Sono sospesi inoltre i servizi erogati dai presidi territoriali di Sarzana ed Albenga.

