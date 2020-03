Dal Nord Italia richieste agli hotel per comitive: turisti stoppati a Diano dai vigili

Diano Marina. «Pronto, buongiorno siamo l’agenzia di viaggi tal dei tali di… Siete aperti, accogliete gruppi di turisti?» È questo il tenore della telefonata che diversi titolari di strutture alberghiere della Città degli aranci hanno ricevuto da parte di tour operator del Nord Italia, anche dopo l’emissione dell’ultimo decreto del presidente del consiglio che restringe gli spostamenti a cause ben precise e giustificate.

Gli agenti della polizia locale di Diano venuti a conoscenza dei tentativi di prenotazione si sono subito attivati per bloccare sul nascere questo tipo di iniziative contrarie al decreto. Infatti, se non è obbligatorio chiudere gli alberghi è sicuramente vietato spostarsi da un territorio all’altro, e se è ammesso, solo per compravate ragioni di lavoro, di necessità e urgenza.

