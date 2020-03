IoSonoSavona, IVG intervista Annalisa Scarrone: “Ecco perchè aiuto la mia comunità”

Il Coronavirus ci ha ricordato un grande insegnamento: tutti siamo uguali e solo insieme potremo superare questo momento difficile.

Lo sa bene la cantante carcarese Annalisa Scarrone, che ai nostri microfoni spiega come ha deciso di dare il suo contributo per aiutare i dottori che ora stanno combattendo in prima linea. «Molte sono le iniziative in corso ed anch’io ho voluto unirmi, usufruendo della grande visibilità che possono avere i miei canali social, abbiamo organizzato una raccolta fondi sulla piattaforma online GoFoundMe in aiuto dell’ospedale San Paolo di Savona».

