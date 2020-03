La scorzonera: fritta, bollita o con i tagliolini, tre ricette per un classico della tradizione ligure

Sta tornando di moda e non era affatto scontato. Perchè è brutta, bitorzoluta, difficile da lavorare. Ma di grande nobiltà di gusto, storia e tradizione, capace di essere umile, umilissima, comprimaria di un uovo fritto, ma anche spocchiosa, con un tartufo nero della Val Bormida e tagliolini! Era un ortaggio povero, è diventato raro, difficile da trovare sui banchi dei mercati (inutile cercarla nella grande distribuzione), ma vale la pena cercarla in questa stagione: è la scorzonera!

Fritta, ad esempio, è un grande classico del pranzo di Natale a Genova e dintorni, lavorata a tocchetti si abbina splendidamente con il pesce, grazie al suo gusto dolciastro, e con carni e uova, grazie ai suoi retrogusti erbacei. In Liguria (ma la sua presenza in cucina è forte anche in Piemonte) fa parte della tradizione, arrivata dall’Europa Orientale e già apprezzata da Greci e Romani. E’ una pianta che fa un piccolo fiore giallo, ma in cucina è utilizzata soprattutto la radice e, da alcuni chef (un esempio Nicoletta Pellegrinetti del Pernambucco di Albenga) le foglie per soufflé originali ed erborinati. E’ ricca di fibre, potassio, vitamina E, povera di sodio, quindi adatta a chi soffre di pressione alta.

