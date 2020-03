Linda Cerruti, un allenamento particolare tra le mura domestiche: “Stiamo uniti, coraggio Italia”

Noli. La piscina di Savona, così come tutti gli impianti sportivi, è chiusa per l’emergenza Coronavirus. Non potersi allenare è dura per tutti, ma lo è in particolare per gli atleti che dello sport hanno fatto una professione. E ancor di più per chi, tra pochi mesi, parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

È il caso di Linda Cerruti, sincronetta di Noli, tesserata per la Rari Nantes Savona e atleta della Marina Militare.

... » Leggi tutto