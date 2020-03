Pietra Ligure e Osiglia unite nell’iniziativa “Coloravirus”, nata per sconfiggere il virus con i bambini

Pietra Ligure/Osiglia. Nasce “Coloravirus. La sconfitta del coronavirus attraverso gli occhi dei bambini. Un viaggio

colorato fra le emozioni”, un progetto di esercizio creativo promosso dall’associazione Ideando in collaborazione con l’associazione Sulle orme di Alessandra Chiaretta e patrocinato dal Comune di Pietra Ligure e dal Comune di Osiglia.

L’idea, che ha la forma di un “contest” rivolto a tutti i bambini e a tutti i ragazzi in età scolare, nasce valutando la difficile situazione attuale dovuta alla chiusura delle scuole e di tutte le attività e si propone di sfruttare la valenza educativa dell’arte e la sua capacità di essere “catalizzatore” di emozioni, per rinsaldare e rafforzare il senso di comunità e di appartenenza in una sorta di piazza “virtuale”, promuovendo un progetto positivo in questo momento di grande incertezza.

