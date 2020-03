Savona, beccaccia in difficoltà soccorsa dai volontari della protezione animali

Savona. Anche in tempi tragici di covid-19 prosegue senza sosta l’attività dei volontari della Protezione Animali savonese a favore dei gatti liberi feriti e malati e della fauna selvatica feriti o in difficoltà.

Ieri è stata soccorsa, rifugiatasi sotto un automezzo in via Saredo a Savona, una beccaccia in evidente difficoltà per ipotermia e debolezza; viene ora tenuta al caldo in un box termico ed alimentata con mangimi specifici.

... » Leggi tutto