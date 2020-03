Coronavirus a Torano, cala il numero di persone in quarantena: un ricoverato in ospedale

Toirano. Migliora il “conteggio” delle persone in quarantena per coronavirus a Toirano. Come comunicato alla cittadinanza dal sindaco Giuseppe De Fezza, attualmente sono undici i cittadini sottoposti a domicilio forzato, cioè nove in meno rispetto all’ultimo aggiornamento; un toiranese, invece, è risultato positivo ed è attualmente ricoverato in ospedale.

“Un pensiero particolare è rivolto al concittadino, che sta lottando, alla sua famiglia ed a chi sta patendo la condizione di quarantena – afferma il primo cittadino nella sua consueta lettera alla popolazione – Posso solo immaginare quanto vi manchino il nostro paese, i nostri vicoli, i vostri orti, la vostra quotidianità, ma soprattutto l’abbraccio e la vicinanza dei vostri cari ed amici”.

